15 Yaşındaki Kız Düşük Yaptı!

DEHŞET VEREN OLAY KARACAM’DA GERÇEKLEŞTİ

Karaman’da meydana gelen üzücü olayda, dün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde 15 yaşındaki M.N., karın ağrısı şikayetiyle annesiyle hastaneye gitti.

TUVALETTE KİRPİK YAPTI

Muayene esnasında yeniden başlayan karın ağrısı nedeniyle M.N., tuvalete gitmek zorunda kaldı ve burada beklenmedik bir şekilde kanama yaşadı. Kısa bir süre sonra, M.N.’nin düşük yaptığı ortaya çıktı ve hemen hastanede tedavi altına alındı.

POLİS OLAY YERİNDE CENİN BULDU

Olayla ilgili polise bildirimde bulunulmasının ardından hastaneye gelen güvenlik güçleri, tuvaletin çöp kutusunda 5 aylık bir cenin buldu. M.N.’nin tedavi süreci tamamlandığında onun ifadesinin alınacağı kaydedildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.