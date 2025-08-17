16 Yaşındaki Hatice’nin Katil Zanlısı

MANİSA’DA LİSE ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Fırtına, evinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu. Yapılan araştırmalar, genç kızı, hırsızlık amacıyla eve giren babasının kuzeni Fatih F. tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

BABASI OLAYI FARK ETTİ

Olay, dün saat 18.00 civarında Kurtuluş Mahallesi 279 Sokak’taki bir evde gerçekleşti. İşten dönen Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına’yı yerde kanlar içinde buldu. Babanın hemen ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, lise öğrencisi genç kızın çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybettiğini doğruladı. Hatice Fırtına’nın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TARAMASI

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evdeki inceleme ve toplanan deliller ışığında şüphelinin, baba Selçuk Fırtına’nın kuzeni Fatih F. olduğunu tespit etti. Bölgedeki yaklaşık 80 farklı kameradan alınan 300 saatlik görüntü, polis tarafından incelendi. Şüpheli Fatih F., bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Cinayet zanlısı Fatih F., poliste yaptığı ifadede, eve hırsızlık amacıyla girdiğini öne sürdü. Ancak Hatice Fırtına ile karşılaştığında panikleyip bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının adli işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.