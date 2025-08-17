17 Ağustos Depremi Anıldı. 26. Yılı

DEPREMİN TARİHİ VE ETKİLERİ

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük hasara yol açtı. TBMM’nin 2010 tarihli raporuna göre, bu depremde toplam 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişi evlerini kaybetti. Deprem, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkılmasına neden oldu ve 16 milyona yakın kişi çeşitli şekillerde etkilendi. Toplamda 285 bin 211 konut ile 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

DEPREMİN ANMA TÖRENİ

Marmara Depremi’nin 26. yılı anısına, depremin merkez üssü olan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Deprem sırasında bir bölümü su altında kalan Kavaklı Sahili’ndeki etkinlik İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başladı. Felaketin yaşandığı saatte anıta çelenk konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve yaşamlarını yitirenler için dua edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze” dedi. Tören denizde hayatını kaybedenlerin anısına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi. Depremden etkilenen Sakarya ve Yalova’da da benzer etkinlikler düzenlendi; acıyı yaşayanlar gözyaşlarını tutamadı.

SAKARYA’DA SELA OKUNDU

Sakarya’daki anma programında, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla sela okundu. Yalova’da da felaketin 26. yılı dolayısıyla bir anma etkinliği yapıldı. Burada 2 bin 504 kişi hayatını kaybetti. Anma etkinliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan sessiz bir yürüyüşle başladı ve 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda sona erdi. Anıt içinde deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonları ziyaret edildi. Ayrıca, deprem eğitimi verildi ve Yalova Müftülüğü görevlileri Kur’an-ı Kerim okudu. Saat 03.02 olduğunda, depremde kaybedilen yakınlarını anmak isteyen vatandaşlar, isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bırakmayı tercih etti.

İSTANBUL AVCILAR’DA ANMA TÖRENİ

İstanbul’da 17 Ağustos 1999’da depremde 454 kişi yaşamını yitirirken, Yalova, Düzce ve Gölcük’ten hastanelere getirilen yaralılardan ölenlerle birlikte bu sayı 981’e ulaştı. 1880 kişi yaralandı, 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu. 18 bin 162 konut, orta ve ağır hasar nedeniyle oturulamaz hale geldi. İstanbul’da depremden en çok etkilenen yer Avcılar oldu; burada 270 kişi hayatını kaybetti. İlçede 1823 konut ve 326 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Felaketin yaşandığı saatte 03.02’de, depremde ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve isimleri anıtına bırakılan karanfillerle anıldı.