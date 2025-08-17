17 Ağustos Depreminin 26. Yılı

DEPREMİN ETKİLERİ VE RİSKLERİ

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de meydana gelen ve 7,4 büyüklüğünde olan Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkımlara neden oldu. TBMM’nin Temmuz 2010’daki raporuna göre, bu felakette 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin insan evsiz kaldı. 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkıldı. Deprem, 16 milyona yakın kişiyi değişik düzeylerde etkiledi ve 285 bin 211 konut ile 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

17 Ağustos 1999 depreminin 26. yıldönümünde, Gölcük ilçesinde anma etkinliği gerçekleştirildi. Deprem sonrası bir kısmı suyun altında kalan Kavaklı Sahili’ndeki program, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Felaketin yaşandığı 03.02’de anıta çelenk kondu. Saygı duruşunda bulunuldu ve yaşamını yitirenler için dua edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze” dedi. Tören, denize hayatını kaybedenler için karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

DIĞER ŞEHİRLERDEKİ ANMA TÖRENLERİ

Sakarya ve Yalova’da da depremle ilgili anma törenleri düzenlendi. Sakarya’daki programda sela okundu, Yalova’da ise felaketin 26. yıl dönümünde sessiz bir yürüyüş yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda tamamlandı. Anıtın içinde yer alan deprem fotoğraflarının sergilendiği salonlar ziyaret edildi. Yalova Müftülüğü görevlileri, Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti. 03.02’de ise depremde kaybedilen yakınların isimlerinin yer aldığı mermer bloklara karanfil bırakıldı. Anma programına Vali Hülya Kaya ve diğer yerel yöneticiler katıldı.

İSTANBUL’DAKİ ZARAR VE ANMA

İstanbul’da depremde 454 kişi hayatını kaybetti. Yalova, Düzce ve Gölcük’ten hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayı 981’e ulaştı. İstanbul’da 1880 kişi yaralandı ve 41 bine yakın konut ile iş yerinde hasar meydana geldi. En çok zarar gören yer ise Avcılar oldu. İlçede 270 kişi yaşamını yitirirken, sayısız kişi yaralandı. Avcılar’da 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü öğrenildi. 03.02’de depremde ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve isimlerin yer aldığı deprem anıtına karanfiller bırakıldı.