174 İşletmenin Ruhsatı Askıya Alındı

DENETİMLER SIKIŞTIRILDI

Antalya’nın turizm sezonuna girmesiyle beraber, çeşitli denetimler daha da artırıldı. Bu kapsamda, Muratpaşa ilçesinde, Bolu ve Bursa gibi illerde meydana gelen faciaların bir daha yaşanmaması amacıyla yangın güvenliği öncelikli olarak değerlendirilen denetimler gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi, bu denetimlere dair bir açıklama metni paylaştı.

DENETİM GEÇMİŞİ VE SÜREÇ

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talepleri ve Antalya Valiliği’nin 2025/1 sayılı genelgesi doğrultusunda, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli 294 tesisin Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denetlendiği belirtildi. Yapılan denetimlerde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde önemli sayıda tesiste eksiklikler tespit edildiği kaydedildi. Denetim tutanaklarının, ilgili işletmelere ve belediyeye tebliğ edildiği dile getirildi. Açıklamada, “Belediyemiz, bu süreçte ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde, sorumlu bir kamu yönetimi anlayışıyla hareket etmiş, tesislere eksikliklerini gidermeleri ve İtfaiye Uygunluk Raporu almaları için 31 Mayıs 2025’e kadar süre tanımıştır” şeklinde ifadeler yer aldı.

EK SÜRE TANINDI

Yangın güvenliği gibi hayati bir konuda, tüm ilgili kurumlarla tam bir iş birliği içinde hareket edildiği belirtilen açıklamada, Muratpaşa Belediyesi’nin işletmelere açık bir takvim ve net yükümlülüklerin bildirildiğini ifade etti. Belediyenin, “Bu süreçte belediyemiz bir kamu kurumu olarak üzerine düşen tüm sorumluluğun fazlasını almış, esnafın yanında durarak tüm iyi niyetli girişimleri sergilemiştir. Belediyemiz, eksikliklerin giderilmesi için 50 gün ek süre tanırken sürecin tüm risk ve sorumluluğu da üstlenmiştir. Ancak geldiğimiz bu noktada, belediyemizin artık yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ortak aldığı kararları uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediyemiz, yetki ve sorumluluklarını aşarak yeni bir karar alması ne yazık ki mümkün değildir” ifadelerine de yer verildi.

MÜHÜRLENME İŞLEMLERİ

Denetim tutanaklarında eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatlarının 31 Mayıs tarihi itibariyle askıya alındığı aktarıldı. Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı denetim tutanaklarındaki eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatları 31 Mayıs 2025 tarih ve saat 17.30 itibariyle askıya alınmıştır. İşletmelere her türlü bildirim yapılmış ve müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılmıştır. 2 Haziran Pazartesi itibariyle de mühürleme işlemleri başlatılacaktır. İşletmelerin faaliyet durumlarına ilişkin olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları re’sen denetim ve tespit yetkisi bulunmaktadır. Faaliyetlerine devam ettiği belirlenen işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır” ifadesi yer aldı.

VALİ’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 16 Mayıs’ta düzenlenen ‘Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı’ sonrasında yaptığı açıklamada, Kaleiçi bölgesi ve Antalya genelindeki turizm işletmelerinin tarihi dokuya uygun ve aynı zamanda yangına dayanıklı bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirtti. Vali Şahin, “Sürecin tüm aşamaları; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili birimleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından titizlikle takip edilecek. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaleiçi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu sürece aktif olarak katkı sağlayacaklar. Bu sayede, Kaleiçi’nde turizm faaliyetlerinin yangına dayanıklı şartlarda kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanacak” diyerek denetimlerin takipçisi olacaklarını ifade etti.