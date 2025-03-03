1800 Yıllık Hermes Heykeli Bulundu

Bakanlık Açıklaması

Bakanlık, Aspendos Antik Kenti’nde 2024 sezonunda kazı çalışmalarına başlanıldığını duyurdu. Tiyatro Caddesi’nin doğusunda, giriş kapısının güney tarafında anıtsal çeşmenin (nymphaion) yıkıntıları arasında bir mermer Hermes heykeli bulundu. Bu heykel, kazı sırasında parçalı olarak ortaya çıkarıldı ve tamamına yakın bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Heykel, kazı evi deposunda birleştirilerek bütüncül bir şekilde değerlendirildi. Kaidesiyle beraber toplam 1,65 metre yüksekliğe ulaşan eser, stilistik özellikleri ile Roma İmparatorluk Dönemi’ne (M.S. 2’nci yüzyıl sonu- 3’üncü yüzyıl başları) tarihlendiriliyor.

Hermes’in Özellikleri

Ortaya çıkarılan bu heykel, Olympos’un baş tanrısı Zeus’un habercisi Hermes’i tasvir ediyor. Hermes, Hellen mitolojisinde yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak bilinir. Ayrıca, hırsızlar ve tüccarların, sürülerin ve çobanların koruyucusu olarak da tanımlanıyor. Heykelde, sağ elinde bir para kesesi ve sol elinde omuzundan sarkan peleriniyle birlikte tuttuğu kerykeionu (asası) yer alıyor. Sol ayağının yanında başı Hermes’e dönük bir koç figürü bulunuyor. Yazıtlı kaide üzerinde ayakta duran heykelin ağırlığı sol ayağına verilmiş, sağ ayağı ise dizden hafifçe kırılarak öne atılmış.

Diğer Buluntular

Hermes heykelinin bulunduğu alanda, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite ile aşk tanrısı Eros’a ait olduğu değerlendirilen başlar da gün yüzüne çıkarıldı. Bu heykellerin bölgeye özgü sanatsal üslupla işlendiği ve dönemin estetik anlayışını yansıttığı tespit edildi. Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen 2024 yılı kazı çalışmalarında, aynı bölgede av, vahşi doğa, hayvanlar ve doğa tanrıçası Artemis ile adalet, denge, kader ve intikamın sembolü Nemesis’e ait olduğu düşünülen gövde parçaları da keşfedildi.