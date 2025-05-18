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19 Mayıs’ta 29 Gemi Ziyarete Açık

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GEMİLERİN ZİYARET TARİHLERİ VE SAATLERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım doğrultusunda, gemiler 19 Mayıs’ta 10.00 ile 17.00 saatleri arasında limanlarda halkın ziyaretine açık olacak.

ZİYARETE AÇIK LİMANLAR

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar şu şekildedir: “Akçakoca, Alanya, Amasra, Anamur, Antalya, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Çeşme, Didim, Dikili, Dolmabahçe, Enez, Erdek, Fethiye, Foça, Gazimağusa, Giresun, Girne, Göcek, Gökçeada, İzmir, Kaş, Karadeniz Ereğli, Kuşadası, Marmaris, Mersin, Samsun ve Taşucu.”

DENİZ KUVVETLERİNE AİT GEMİLER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri’ne ait 29 gemi ile 29 liman ziyareti yapılacak. Gemiler, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık tutulacak.

Tüm halk davetlidir.

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