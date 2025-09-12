19 Yaşında Dehşet Salan Genç!

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Aksaray Hassas Mahallesi’nde, 19 yaşındaki Ömer T. ile komşusu Kuddisi A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Gece saatlerinde ortaya çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ömer T., Kuddisi A.’ya silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

TRAJEDİK SIRADAN GELİŞMELER

Evine giden Ömer, burada annesi Medine (40) ve kardeşi Umut’u da aynı silahla başlarından vurduktan sonra kendi canına kıydı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

DURUMUN CİDDİYETİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ömer, anne Medine ve kardeşi Umut’un durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polisi, yaşanan saldırıda kolundan yaralanan Kuddisi A.’yı da tedavisinin ardından gözaltına aldı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN İFADELER

Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, dışarıda balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu aktardı. Acar, Ömer’in “çok efendi biri” olduğunu ve böyle bir olay gerçekleştirdiğine inanamadığını ifade etti. Olayın hemen ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini belirtti.