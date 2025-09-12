Gündem

19 Yaşında Dehşet Salan Genç!

19-yasinda-dehset-salan-genc

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Aksaray Hassas Mahallesi’nde, 19 yaşındaki Ömer T. ile komşusu Kuddisi A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Gece saatlerinde ortaya çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ömer T., Kuddisi A.’ya silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

TRAJEDİK SIRADAN GELİŞMELER

Evine giden Ömer, burada annesi Medine (40) ve kardeşi Umut’u da aynı silahla başlarından vurduktan sonra kendi canına kıydı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

DURUMUN CİDDİYETİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ömer, anne Medine ve kardeşi Umut’un durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polisi, yaşanan saldırıda kolundan yaralanan Kuddisi A.’yı da tedavisinin ardından gözaltına aldı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN İFADELER

Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, dışarıda balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu aktardı. Acar, Ömer’in “çok efendi biri” olduğunu ve böyle bir olay gerçekleştirdiğine inanamadığını ifade etti. Olayın hemen ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Dev Banka Altın Tahminini Arttırdı

Altın fiyatları, Fed'in faiz kararı öncesinde hafif alıcılı bir seyre devam ediyor. İsviçreli UBS bankası, yıl sonu altın tahminini artırdı.
Gündem

2026 asgari ücret ne olacak?

2026 asgari ücret artışı için tartışmalar başladı. Morgan Stanley, 2026’da asgari ücretin 26-27 bin TL’ye ulaşacağını tahmin etti. Zam, geniş kitleler tarafından merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.