19 Yaşında Korkunç Olay! Annesi Ve Kardeşini Vurdu

OLAYIN BAŞLANGICI

Aksaray Hassas Mahallesi’nde, 19 yaşındaki Ömer T. ile komşusu Kuddisi A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Gece saatlerinde gerçekleşen bu tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Ömer T., silah kullanarak Kuddisi A.’ya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

TRAJEDİK SONUÇLAR

Olayın ardından Ömer, evine döndüğünde annesi Medine (40) ve kardeşi Umut’u da aynı silahla başlarından vurdu ve ardından intihar etmeye kalkıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ömer T., anne Medine ve kardeşi Umut’un durumlarının ağır olduğu bildirildi.

KUDDİSİ A.’NIN DURUMU VE TANIK BİLDİRİMLERİ

Olay sırasında kolundan yaralanan Kuddisi A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Görgü tanığı olan komşu Ahmet Acar, olay anında balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu aktardı. Acar, Ömer’in “çok efendi biri” olduğunu ve bu durumu hala kabul edemediğini ifade ederek, hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verdiklerini belirtti.