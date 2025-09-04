19 Yaşındaki Gül, Savcıyı Öldürdü!

İSTANBUL’DA CİNAYET OLAYI

İstanbul Çekmeköy’de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, husumetli olduğu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı yemek yerken boğazını keserek öldürdü. Olay, akşam saatlerinde bir restoranda gerçekleşti. Gül, Kayhan ile yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine savcıyı boğazından bıçaklayarak hayatına son verdi. Zahmetle olayın detaylarını anlatan Gül, “Kayhan’la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım” dedi.

OLAY YERİ VE TUTUKLAMA

Cinayet zanlısı Gül, alacağını istemek için Kayhan ile birkaç kez konuştuğunu ancak sonuç alamadığını öne sürdü. Yaşanan kargaşa sırasında bıçağın kendisine geçtiğini belirten Gül, o an kendini savunma içgüdüsüyle bıçağı savurduğunu ifade etti. İtişme sırasında bıçağın bir an için Kayhan’ın boynuna saplandığını ve savcının yere düştüğünü söyledi. Gül, olaydan sonra işletmenin kapısına doğru giderek jandarma ekiplerine teslim oldu.

BAŞKA HUSUMET YOK

Gül, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilirken, olayın sadece kendisiyle Ercan Kayhan arasında yaşandığını, başka birine karşı herhangi bir saldırı girişimi olmadığını savundu. Olay öncesinde uyuşturucu veya alkol kullanmadığını söyleyen Gül, “Benim psikolojik sorunum yoktur ve herhangi bir tedavi görmedim. İşletmede çalıştığım dönemlerde pek eve gitmediğim için ailemle aram bozulmuştu” şeklinde konuştu.

AVUKAT AÇIKLAMALARI

Savcı Kayhan’ın ailesinin avukatı, Kayhan’ın katil zanlısı Gül’ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Gül’ün olay gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını vurguladı. Gözaltındaki katil zanlısı Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.