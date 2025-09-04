19 Yaşındaki Gül, Savcıyı Öldürdü!

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Çekmeköy’de, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, aralarında husumet bulunan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı yemek yerken boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Gül, savcının bulunduğu restorana gelerek onunla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gül, savcıyı boğazından bıçakladı. İlk ifadesinde, “Kayhan’la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim” diye anlattı. Gül, ayrıca kaybedeceği 150 bin lira alacağının olduğunu iddia etti.

GÜL’ÜN SAVUNMASI

Cinayet zanlısı Mustafa Can Gül, Kayhan ile birkaç kez görüştüğünü fakat alacağını alamadığını belirtti. Tartışmanın küfürleşme üzerine başladığını iddia etti. Olaya dair detaylarını aktarırken, “O sırada bir bıçak onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince onu niyetim olmadan savurdum. İtişirken bıçağı Kayhan’a sapladım. Kayhan yere düştüğünde, bir anlık panikle bıçakla boğazını kestim” dedi. Olayın ardından kaçmadığını, jandarma ekiplerinin gelmesiyle teslim olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu İddiası

Gül, sorgusunda uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığıyla ilgili soruya, “Ben bunun yaklaşık bir yıl öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum, olay öncesinde uyuşturucu veya alkol kullanmadım, bilincim yerindeydi” yanıtını verdi. Ayrıca, psikolojik bir sorunu olmadığını ve tedavi görmediğini belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ

Gül, olayın gelişimi sırasında herhangi bir yönlendirme almadığını savundu. Kayhan ailesinin avukatı, savcının Gül’ü liseye kaydettirdiğini ve ona uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatler verdiğini belirtti. Gül, olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istemiş ancak iş yeri sahibi tarafından kabul edilmemiştir. Gözaltındaki Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.