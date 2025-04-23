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19 Yıl Sonra Suçlular Yakalandı!

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CİNAYET DOSYASI 19 YIL SONRA AÇILDI

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde 19 yıllık bir cinayet dosyasını aydınlattı. 11 Nisan 2006 tarihinde, Konya’nın Güneysınır ilçesinde kimliği belirsiz yakılmış bir kadın cesedi bulundu. Olayın aydınlatılması için Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT inceleme başlattı.

KAYIP KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

2006 yılında kaybolan kişilerin yapılan analizleri sonucunda, bulunan cesedin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olarak aranan Y.Ö. isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Yapılan teknik takip ve araştırmalar sonucunda, Y.Ö.’nün A.S. isimli erkek ve H.S. isimli kadın tarafından öldürülüp üzerine benzin dökülerek yakıldığını ortaya çıkardı.

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, kasten öldürme suçunun faili olarak belirlenen şüpheliler olaydan 19 yıl sonra yakalandı. H.S. isimli kadın, olay delillerini gizlemekten yurtdışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. A.S. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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