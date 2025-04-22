19 Yıl Sonra Yakalandılar Ve Cezalandırıldılar

19 YIL SONRA AÇIK FAİLLER YAKALANDI

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar sonucunda 19 yıllık bir cinayeti aydınlattı. 11 Nisan 2006 tarihinde Konya’nın Güneysınır ilçesinde kimliği belirsiz yakılmış bir kadın cesedi bulundu. Olayın aydınlatılması için Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından detaylı bir çalışma başlatıldı.

KAYIP KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

2006 yılında kaybolan şahısların analiz edilmesi sonucunda, bulunan cesedin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olarak aranan Y.Ö. isimli kadına ait olduğu belirlendi. Yapılan teknik takip ve incelemeler sonucunda Y.Ö.’nün, A.S. isimli bir erkek ve H.S. isimli bir kadın tarafından öldürüldükten sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığı anlaşılmaya başlandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE İŞLEM YAPILDI

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kasten öldürme suçunun şüphelileri, olayın üzerinden 19 yıl geçtikten sonra yakalandı. H.S. isimli kadın, olay delillerini gizlemek suçundan yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. A.S. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.