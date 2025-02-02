1991 Model Araca Cam Tavan Yaptırdı!

1991 MODEL ARAÇTA YENİLİK

Eskişehir’de yaşayan Mesut Boru, 1991 model aracında bazı modern araçlarda bulunmayan bir cam tavan yaptırdı. 2024 model araçlarda olmayan açılır-kapanır tavan, aracına farklı bir görünüm kazandırıyor ve dışarıdan dikkati üzerine çekiyor. 34 yaşındaki Mesut Boru, aracının içinin artık daha ferah bir hava kazandığını belirtti ve pek çok teklif aldığını ifade etti. Ancak Boru, aracını satma niyetinde olmadığını vurguladı.

ARACINA ÖZEN GÖSTERİYOR

Mesut Boru, aracını kışın neredeyse hiç garajdan çıkarmadığını söyledi. Aracını temizlerken kaportasına zarar gelmemesi için su vurmaktan kaçınıyor ve özel bezlerle titizlikle siliyor. “Eskişehir’de ilk biz yaptık, çoğu 2024 araçta olmuyor,” diyen Boru, aracını bir aile büyüğü gibi gördüğünü dile getirdi. “Yazın hava güzel iken olabildiğince binmeye çalışıyorum. Aracımı kullanırken çok zevk alıyorum,” diyerek araca olan sevgisini vurguladı.

TEPKİLERİ DİLE GETİRİYOR

Boru, görenlerin tepkilerine de değindi. Görenlerin şaşırdığını ve aracın markasını anlayamadıklarını kaydeden Boru, “Çok güzel tepkiler alıyorum ama bir o kadar kötü tepki de alıyorum,” dedi. Gençlik dönemlerinde bu tür araçların orijinallerine binen yaşlılarda kötü yorumlar aldığını ifade eden Boru, “Bu araba bu kadar yere yakınlaştırılır mı?”, “Bu arabaya bu jant takılır mı?” gibi eleştirilerle karşılaştığını anlattı. Birçok teklif almasına rağmen, “Ben kesinlikle satmak istemiyorum, düşünmüyorum,” diyerek aracına olan bağlılığını gösterdi. Aracını “Tosun” olarak adlandırdığını belirten Mesut Boru, satmayı asla düşünmediğini ifade etti.