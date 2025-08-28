2 Hektar Arazi Kül Haline Geldi

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Muğla’nın Milas ilçesinde, ziraat alanında meydana gelen yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının Güllük Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktığı bildiriliyor.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ GÖREVDE

Çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar ile olay yerine çok sayıda arazöz ve hava aracı yönlendirildi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangın, yaklaşık 2 hektarlık bir alanı etkileyerek zarara yol açtı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin, yangın mahallinde soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıca, yangının nasıl meydana geldiği ile ilgili araştırmalar devam ediyor.