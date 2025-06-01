2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Konya’nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde trajik bir olay meydana geldi. 2 yaşındaki O.K.G. adlı çocuk, apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden aşağıya düştü. Beton zemine düşen minik çocuk ağır yaralar aldı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla, sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, hemen çocuğa ilk müdahale yaptı ve O.K.G. ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

AİLENİN YIKILIŞI

Çocuğun ölüm haberini alan anne ve yakınları, hastane önünde büyük bir yıkım yaşadı. Annenin “Oğlum öldü” şeklindeki feryatları, dinleyenlerin yüreklerini dağladı. Olayla ilişkin soruşturma devam ediyor.