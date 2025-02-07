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20 Bin Metrelik Enerji Kablosu Hırsızlığı

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KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu altında, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi, çeşitli illerde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Bursa’nın yanı sıra Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun ve Kütahya’da harekete geçti.

20 BİN METRE KABLO HIRSIZLIĞI

Yapılan operasyonda, Bursa’nın Karacabey ilçesinde 20 bin metre enerji nakil hattı kablosu çaldığı iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu operasyon, enerji hırsızlığına karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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