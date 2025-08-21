20 İle Merkezli Operasyon Gerçekleşti

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi. Bu operasyonda “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis” suçlarıyla bağlantılı olarak 55 şüpheli gözaltına alındı. Yerlikaya, gözaltına alınanlardan 23’ünün tutuklandığını ve 14’ü hakkında ise adli kontrol önlemlerinin uygulandığını belirtti.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, “Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.” şeklinde uyarıda bulundu. Bu açıklama, konuya duyarlılık gösteren vatandaşların, olumsuz durumlarla ilgili bildirim yapmaları için teşvik edici bir mesaj içeriyor.