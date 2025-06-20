20 Milyon Öğrenci Karne Alacak

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNE GİRİYOR

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona eriyor ve yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için 3 aylık yaz tatili başlıyor. Öğrenciler, yılın son haftasını çeşitli sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerle değerlendiriyor.

LİSE ÖĞRENCİLERİ YKS HAZIRLIĞINDA

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunları için ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başlayacak. Adaylar, yarın ve Pazar günü YKS’ye girmek için hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına yönelik sözlü sınavları 23 Haziran’da gerçekleştirecek. Bu sınavlar, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde icra edilecek.

YENİ MÜFREDAT UYGULAMAYA GİRDİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesindeki yeni müfredat, bu eğitim öğretim yılında birçok yenilikle hayata geçirildi. Yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıflarda kademeli olarak ilk kez uygulandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının temel konularından biri mesleki ve teknik eğitim olacak. Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri kurulmasının ardından, bu yıldan itibaren meslek ortaokulları, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bünyesinde açıldı. Öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı da belirlendi. Buna göre öğretmenler, 23-27 Haziran tarihleri arasında istedikleri il ve ilçelerde belirlenen eğitim kurumlarında bu programa katılabilecek.