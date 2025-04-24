“200 YILLIK GECİKME VAR, BÜYÜK DEPREM YAKLAŞIYOR!”

Dün öğle saatlerinde İstanbul’da önce 3.9 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Ardından, 6.2 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı kenti etkisi altına aldı. Deprem, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Silivri gibi alanlarda yoğun şekilde hissedildi. Vatandaşlar, depremin etkisiyle panik halinde sokaklara akın etti. İstanbul’un çeşitli noktalarında artçı sarsıntılar kaydedildi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yeni artçı depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

1 HAFTA İÇİNDE DEPREMLER OLABİLİR

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, son depremler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı: “İstanbul’da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru’nda meydana geldi. Marmara bölgesinde, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.”

200 YILLIK GECİKME VAR

Marmara’nın kuzey ve güney kolları bulunduğunu söyleyen Moriwaki, “Güney kolu Düzce’den başlıyor, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’ye kadar devam ediyor. Bu bölgede 100 yılda bir büyük deprem yaşanıyor. Burada 200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu” dedi.

EN ÇOK AVCILAR VE BÜYÜKÇEKMECE HİSSETTİ

Moriwaki, Habertürk TV’ye verdiği röportajda, “Kuzey kolu ise Gebze’den Orta Marmara Fayı’ndan geçiyor. Ben Tuzla’da yaşıyorum. Anadolu Yakasında yumuşak bir zemin bulunuyor, Silivri’deki 6.2’lik depremi hissettik. Silivri’den daha fazla depremi Avcılar ve Büyükçekmece hissetti” dedi.

ZEMİNİN SAĞLAMLIĞI ÖNEMLİ

Marmara’da tsunami riski olduğunu belirten Moriwaki, deprem merkezine olan mesafeden çok, binanın zemin sağlamlığının önemli olduğunu vurguladı. “Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece gibi deniz kenarındaki bölgelerde zemin yumuşak ve problemli. Taksim’de binalar kötü olsa da zemin sağlam olduğu için daha sağlam bir durumda” şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLI OLUNURSA HASARI AZALTIRIZ

Ege bölgesindeki fay hatlarının daha ince ve kısa olduğunu ifade eden uzman, “Yunanistan’da bu fay hatları 7 büyüklüğünde depremler yaratabiliyor. Türkiye ve Japonya depreme aç birer ülke ve her iki yerde de hazırlıklı olmak gerekiyor. Eğer devlet ve halk birlikte depreme hazır olursa, hasarı yüzde 70 oranında azaltabiliriz” dedi.

YAŞAM ÜÇGENİ ÖNEMLİ

Moriwaki, Türkiye’deki binaların yüzde 50’sinin kaçak ve kontrolsüz olduğunu belirterek, devletin bu duruma eğilmesi gerektiğini vurguladı. “Deprem anında mutlaka yaşam üçgeninin içinde kalmak önemlidir. Bir yatağın yanında uzanarak üzerinize düşebilecek şeylerden korunabilirsiniz. Bir beton parçası düşse bile oradaki boşluk içinde hayatta kalma şansınız yüksektir” dedi.

MERDİVENLERDEN KAÇININ

Moriwaki, merdivenlerin deprem anında en tehlikeli yerler olduğunu belirtti. “Ayağa kalkıp kaçmaya çalışmamak gerekir. Asansör kullanmak da tehlikeli. İnsan, 72 saat susuz kalabilir. Yanınızda su bulundurmak önemlidir. Suyu şişenin kapağıyla içmeniz gerektiğini hatırlatmakta fayda var, ayrıca yanınızda küçük bir çikolata bulundurmak da vücut sağlığı için faydalıdır. Acil durum çantanızda bir düdük kesinlikle bulunmalıdır.” dedi.