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2022’de Şehit Olan Naaş Ulaşıldı

2022-de-sehit-olan-naas-ulasildi

ASKERİN NAHAŞINA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz 2022 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan askere ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek’in aziz naaşına ulaşılmıştır.” denildi.

ŞEHİT ASKERİN ANISI ONURLANDIRILDI

Bakanlık, bu açıklama ile birlikte söz konusu şehidin anısının yaşatılması ve ailesine duyulan saygının önemini bir kez daha vurgulamış oldu. Askerin naaşına ulaşılması, hem askeri birliğin hem de ulusun yüreklerinde bir teselli kaynağı olabiliyor.

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