“2024 ABD Başkanlık Seçimi Gelişmeleri”

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sandıklar kapandı. Seçmenler, dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanlarını belirlemek amacıyla oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre eski başkan Donald Trump, seçimde önde gidiyor. 50 eyaletin 35’inden gelen gayriresmi sonuçlara dayanarak, Demokratların adayı Kamala Harris 179 delegeye ulaşırken, Trump 214 delegeye sahip.

KAMALA HARRIS VIRGINIA’YI KAZANDI

Kamala Harris, 7.54’te Virginia’yı ve 13 seçmen oyunu kazanmayı başardı. Virginia, son dönemlerde mavi eğilim gösteren bir eyalet olmasına rağmen, Trump’ın burada yürüttüğü kampanya beklenen başarıyı sağlayamadı. 07.33’te Elon Musk, Trump’ın Beyaz Saray’ı kazanması durumunda federal kurumların sayısını azaltma çabasında olacağını belirtti. Musk, Trump’ın hükümeti daha verimli hale getirmesine yardımcı olmak istediğini ifade etti. 07.25’te Trump Kuzey Carolina’yı kazandı. Associated Press’in haberine göre, Trump, seçimleri belirlemesi beklenen yedi sancak eyaletlerden biri olan Kuzey Carolina’yı elde etmiş oldu.

ABD Başkanlık Seçimleri, dünyanın gidişatını etkileyebilecek en önemli seçimlerden biri olarak biliniyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris, Beyaz Saray’ı kazanmak için kıyasıya bir mücadele içinde. Anketler, her iki taraf için de seçim sonucunun son derece yakın olduğunu göstermekte. Her iki aday da 270 delege oyuna ulaşma konusunda belirgin bir üstünlük elde edebilmiş değil. ABD seçim sistemi, çeşitli nedenlerden dolayı sonuçların tahmin edilmesini zorlaştırıyor.

ABD SEÇİM SİSTEMİ VE DELEGE DAĞILIMI

ABD’nin çoğunlukçu seçim sistemi, seçmenlerin Başkan ve Başkan Yardımcısı’nı direkt olarak seçmemesiyle çalışıyor. Bunun yerine, seçmenler delegeleri belirliyor. Her eyaletin delege sayısı, o eyaletin nüfusuna göre belirleniyor. Yalnızca iki eyalet, Maine ve Nebraska, delege dağılımını farklı bir şekilde yapıyor. Tarih boyunca bazı seçimlerde, toplamda daha fazla oy alan adayın kaybetme durumu ortaya çıkabiliyor. Örneğin, 2016’da Hillary Clinton Trump’tan daha fazla oy almasına rağmen, Trump daha fazla delege kazandı.

SEÇİME ETKİ EDECEK KİLİT EYALETLER

Trump ve Harris, toplamda en az 200 delege alabilecekleri eyaletlere güveniyor. Ancak kazanmak için 270 delegeye ulaşmaları gerekiyor. Pennsylvania, North Carolina, Nevada, Michigan, Georgia, Wisconsin ve Arizona, bu bağlamda kritik önemdeki salıncak eyaletler olarak öne çıkıyor. Her bir eyalet, seçim sonucunu derinden etkileyebilecek potansiyele sahip.

ANKETLER NE GÖSTERİYOR?

Son anketler, sonuçların son derece yakın olduğunu ortaya koymasına rağmen, hata payı nedeniyle bu durum hızla değişebilir. Özellikle son günlerde anketler, yarışın Harris’e doğru kayabileceğine dair işaretler göstermeye başladı. Ancak, ‘utangaç Trump seçmenleri’ olgusu Trump’ın beklentilerin üzerinde performans göstermesinin önemli nedenlerinden biri. Harris’in ise beklenenden yüksek oy alabileceği düşünülüyor. Bu seçimde, geçmişteki anket yanlışlıkları, varsayımları şekillendiren bir faktör olarak öne çıkıyor.