“2024 Altın Top’un Kazananı Rodri”

BALLON D’OR 2024 KAZANANI AÇIKLANDI

Ballon d’Or 2024’ün sahibi belli oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı’nın oyuncusu Rodri, bu prestijli ödülü kazandı. Yaz aylarında, Rodri, İspanyol takımıyla EURO 2024’ü kazandı. Ayrıca, Manchester City ile İngiltere’de lig şampiyonluğunu elde etti. Oylamada ikinci sırayı ise Real Madrid’den Vinicius Junior aldı. Şampiyonlar Ligi ve LaLiga’da zafer yaşayan Vinicius, ödül törenine katılmadı.

REAL MADRID’İN BOYKOTU

İspanyol futbol devi Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin düzenlediği ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Top (Ballon d’Or) ödül törenini boykot etti. İspanyol basınına göre, Paris’te yapılan 2024 ödül töreninde Vinicius Junior’a “en iyi futbolcu” ödülünün verilmeyeceğini öğrenen Real Madrid, bu nedenle törenden çekildi. RTVE tarafından yayımlanan habere göre, “Real Madrid kaynaklarına göre kulüp, en iyi kulüp ve teknik direktör ödüllerini kazanacağına inanıyor ama Vinicius veya Carvajal’ın ödül almaması nedeniyle oyuncularına olan saygısından vazgeçmeyecek.” denildi. Törende Real Madrid’den futbolcular, yöneticiler ve aile üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişinin katılması bekleniyordu ancak hiçbiri Paris’e gitmedi.

REAL MADRID YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

As gazetesi, Real Madrid Kulübü yönetiminin “Ödülün kriterleri Vinicius’u kazanabilecek durumda değilse, aynı kriterler Carvajal’ı da kazanan yapmalıdır. Böyle olmadığına göre Altın Top’un ve UEFA’nın Real Madrid’e saygı duymadığı ortadadır. Ve Real Madrid, saygı duyulmayan bir organizasyona katılmaz.” şeklinde düşündüğünü duyurdu. Real Madrid Kulübü ise konuya dair henüz bir açıklama yapmadı, sadece resmi internet sitesinde “Real Madrid sosyal medya ağlarında 600 milyon takipçiye ulaştı.” ifadesine yer verdi.