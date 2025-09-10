2025-2026 Umre Ücretleri Belirlenmiş Bulunuyor!

UMRE TURLARI İÇİN DUYURU YAPILDI

Her yıl birçok vatandaşın sabırsızlıkla beklediği umre turları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Kutsal topraklara gitmek isteyenler için 2025-2026 yılına ait tur tarihleri ve ücretler belirlendi. Duyurulan programa göre, belirlenen ücretleri ilgili banka hesaplarına yatıran yolcular, kayıt işlemlerini il ve ilçe müftülükleri ya da e-Devlet sistemi üzerinden pratik bir şekilde tamamlayabilir.

UMRE YOLCULUĞUNDA SUNULAN HİZMETLER

Diyanet’in düzenlediği umre turları boyunca yolculara Mekke ve Medine’de otel konaklaması, yemek hizmetleri, şehirler arası ulaşım, uçak bileti, vize işlemleri gibi kapsamlı hizmetlerin yanı sıra kutsal şehirlerdeki önemli ziyaret noktalarının rehber eşliğinde gezdirilmesi de sağlanacak. Böylece umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar güvenli ve sistematik bir şekilde kutsal yolculuğa çıkabilecek.

UMRE FİYATLARI KAMUOYUNA AÇIKLANDI

Umre ücretleri, servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklama arasında değişiklik gösteriyor. Fiyatlar ayrıca 2, 3 ve 4 kişilik odalara göre de farklılık göstermekte. 11 günlük servisli normal konaklama ücreti, 2 kişilik odada 5490, 3 kişilik odada 5190, 4 kişilik odada ise 4990 Suudi Arabistan Riyali olarak belirlenmiş. 115 günlük servisli normal konaklamada 2 kişilik oda 6100, 3 kişilik oda 5700, 4 kişilik oda 5450 Suudi Arabistan Riyali; 20 günlük servisli normal konaklamada ise 2 kişilik oda 6750, 3 kişilik oda 6200, 4 kişilik oda 5950 Suudi Arabistan Riyali ücreti olacak. 24 günlük servisli normal konaklama içinse 2 kişilik oda 7350, 3 kişilik oda 6750 ve 4 kişilik oda 6400 Suudi Arabistan Riyali talep ediliyor.

11 günlük yürüme normal konaklamada, 2 kişilik oda 6350, 3 kişilik oda 5800, 4 kişilik oda 5500 Suudi Arabistan Riyali; 15 günlük yürüme normal konaklama ücreti ise 2 kişilik oda için 7275, 3 kişilik oda için 6550, 4 kişilik oda için 6150 Suudi Arabistan Riyali olarak belirlenmiş. 20 günlük yürüme normal konaklama ücreti ise 2 kişilik oda 8290, 3 kişilik oda 7400 ve 4 kişilik oda 6850 Suudi Arabistan Riyali olarak duyuruluyor.