2025 Altın Rekorları İle Yatırımcıları Şaşırttı

Altın, yatırımcılar açısından “adından en sık söz ettiren emtia” olmayı sürdürüyor. Bu yıl 2 bin 620 dolardan işlem görmeye başlayan altının ons fiyatı, artan jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman talebinin güçlenmesiyle birlikte rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Londra merkezli önde gelen altın borsası şirketlerinden birinin baş analisti, “Bu yıl altın fiyatının artmasının 3 ana nedeni, Trump, Trump, Trump.” değerlendirmesini yaparak durumu özetliyor.

2025 YILINDA ALTINDAKİ RAKAMLAR

2025 yılı itibarıyla altın, 4 bin 500 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı ve yatırımcılara toplamda yüzde 71 kazandırdı. Altının onsu, yıl başından bu yana yüzde 71 artış gösterdi ve 1880 doların üzerinde değer kazandı. Ayrıca, merkez bankalarının altın alımlarındaki artış dikkat çekiyor. Dünya Altın Konseyine göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde küresel altın talebi 1313 tona ulaştı ve bu durum yeni bir rekor kırılmasına olanak tanıdı.

GÜMÜŞDEKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Gümüşün yükselişinde, özellikle Çin’deki kıtlık etkili bir faktör olarak öne çıkıyor. Analistler, gümüşte altına kıyasla birikmiş talep olduğuna dikkat çekiyor. Spot piyasada ons başına yaklaşık 71 dolara yükselen gümüş, yıl başından itibaren gösterdiği yüzde 137’lik artışla altının önünde yer alıyor.