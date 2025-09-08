Gündem

2025-DGS Sonuçları Açıklandı

2025-dgs-sonuclari-aciklandi

ÖSYM’DEN YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçlandığı 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin sitesinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabiliyor.

KAYIT SÜRECİ 11-17 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Yükseköğrenim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu ‘Üniversite E-Kayıt’ uygulamasını kullanarak, 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

DERS KAYITLARINDA BELGELERİN ZAMANA UYGUN TESLİMİ ÖNEMLİ

Elektronik kayıt yaptıran adayların, ders kayıt işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini gösteren bir yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Ayrıca, elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların ilgili belgeleri, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen tarihler arasında elden teslim etmesi gerekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ümit Milli Takım, Destek Bekliyor

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan karşılaşması öncesinde Trabzonlu ve futbol tutkunlarından destek talep etti, taraftarın genç oyuncular için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.
Gündem

UeFa, Yeray Alvarez’e 10 Ay Men!

Athletic Bilbao'nun savunma oyuncusu Yeray Alvarez, Manchester United karşılaşması sonrası doping testinde yasaklı madde kullanımı nedeniyle 10 ay süreyle futboldan men edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.