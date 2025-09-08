2025-DGS Sonuçları Açıklandı

ÖSYM’DEN YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçlandığı 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin sitesinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabiliyor.

KAYIT SÜRECİ 11-17 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Yükseköğrenim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu ‘Üniversite E-Kayıt’ uygulamasını kullanarak, 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

DERS KAYITLARINDA BELGELERİN ZAMANA UYGUN TESLİMİ ÖNEMLİ

Elektronik kayıt yaptıran adayların, ders kayıt işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini gösteren bir yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Ayrıca, elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların ilgili belgeleri, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen tarihler arasında elden teslim etmesi gerekiyor.