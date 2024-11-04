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2025 Ehliyet Ücretleri Ne Kadar?

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ZAMLI EHLİYET ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

2025 yılı için ehliyet (sürücü belgesi) bedellerine yapılan zam duyuruldu. Yeniden değerleme oranının %43,93 olarak belirlenmesi sonucunda ehliyet harçlarında güncellemeler yapıldı. Bu değişiklik, sürücü belgesi almak isteyenler için önemli bir konu.

EHLIYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDUGU ARAŞTIRILIYOR

Sürücü belgesi ücretlerinin ne kadar olduğu ise merak ediliyor. 2025 yılı için belirlenen yeni ehliyet ücreti, yapılan zamla birlikte değişti. Bu durum, ehliyet almak isteyen bireyler için önemli bir bilgi.

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