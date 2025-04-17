2025 Fifa Kulüpler Dünya Kupası Hakkında Açıklamalar Yapıldı

AÇIKLAMA YAPILDI

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda görev alacak hakemlerin listesi açıklandı. FIFA’nın duyurusuna göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD’de gerçekleştirilecek turnuvada, FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından toplamda 35 orta hakem, 58 yardımcı hakem ve 24 video yardımcı hakem görev yapacak.

TÜRK HAKEMLER YER ALMAYACAK

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez 32 takımın katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Türk hakemlere yer verilmiyor. Turnuvanın kazananı ise 125 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. Deniz Çoban’ın kaleme aldığı ve hakem dünyasında geniş yankı uyandıran ‘Kaçınılmaz bir son’ başlıklı yazısında, “Hiçbir Türk hakemin ve özellikle hakemimiz Meler’in FIFA Dünya Kulüpler Kupası’na çağrılmaması, aslında beklenen bir sonuçtu. UEFA’nın, son dönemlerde Türk hakemlere karşı tutumu da bizleri bu kaçınılmaz sonla yüzleştirdi,” ifadelerine yer veriyor.

Yazı, özellikle ‘Elit’ hakem Halil Umut Meler’in davet edilmemesinin üzüntü verici olduğunu ancak bu durumun beklenen bir sonuç olduğunu belirtiyor. EURO 2024 turnuvasında başarılı bir performans sergileyen Meler, sonraki dönemde performansını sürdüremedi. Devler Ligi’nde Club Brugge ile Atalanta arasında oynanan maçta uzatma dakikalarında verdiği penaltı, otoritelerce kabul görmedi. Ayrıca, önemli karşılaşmalar sırasındaki sakatlık süreci de onun performansını olumsuz etkiledi. UEFA Hakem Kurulu’nun son dönemde Türk hakemleri görevlendirmedeki olumsuz yaklaşımıyla birlikte, bu durum kaçınılmaz bir son halini aldı.