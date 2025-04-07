“2025 Kurbanlık Fiyatları Belirleniyor…”

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ VE HAZIRLIKLAR

2025 yılında Kurban Bayramı, 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Kurban kesim ibadetinin gerçekleştirileceği bu bayram öncesinde, kurbanlık hayvanlar pazara çıkacak. Genellikle büyükbaş ya da küçükbaş hayvan alacak olan kişiler, şimdiden pazarlık yapmayı tercih ediyor. Bu durum, “2025 kurbanlık fiyatları”nın merak edilmesini sağlıyor.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

Hesaplamalara göre, 2025 Kurban Bayramı’nda büyükbaş kurbanlıkların fiyatları 100.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiklik gösterecek. Fiyatlar şu şekilde tahmin ediliyor: Dana fiyatları 100.000 TL ile 140.000 TL, tosun fiyatları 110.000 TL ile 150.000 TL, düve fiyatları ise 90.000 TL ile 130.000 TL arasında olacak. Büyükbaş kurbanlıklar genellikle 7 hisseye bölünüyor. Bu durumda, hisse başına düşen maliyetin 14.000 TL ile 21.000 TL civarında olması bekleniyor.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

Küçükbaş kurbanlıklar, tek kişi veya küçük aileler için sıklıkla tercih edilen bir seçenek haline geliyor. 2025 yılında küçükbaş kurbanlıklar için tahmini fiyatlar şu şekilde: Koyun fiyatları 10.000 TL ile 16.000 TL, koç fiyatları 12.000 TL ile 20.000 TL, keçi fiyatları ise 9.000 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Bayram gününe yaklaştıkça, kurban fiyatlarının hem alıcılar hem de satıcılar için daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.