2025 Ramazan İmsakiyesi ve İlk İftar Saatleri

RAMAZAN’IN İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

Vatandaşlar, Ramazan orucu ibadetini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 yılına ait imsakiye bilgilerini araştırıyor. Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlarken, ilk teravih namazı 28 Şubat 2025 Cuma akşamı kılınacak.

İSTANBUL İMSAKİYESİ

İstanbul’da ilk sahur saati 1 Mart Cumartesi günü 06.07 olarak belirlenmişken, ilk iftar saati ise 19.01’dir. İlk teravih namazı ise 28 Şubat Cuma günü 20.19’da kılınacak.

ANKARA İMSAKİYESİ

Ankara’da ise ilk sahur saati 1 Mart Cumartesi günü 05.52 olarak belirleniyor. İlk iftar saati 18.47 iken, ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü 20.03’te kılınacak.

İZMİR İMSAKİYESİ

İzmir için 2025 imsakiye bilgileri ise şu şekilde: İlk sahur 1 Mart Cumartesi 06.16’da gerçekleşecek. İlk iftar saati 19.11 iken, ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü 20.26’da kılınacak.

DETAYLI İMSAKİYE BİLGİLERİ

Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye ile birlikte sahur, iftar ve teravih namazı saatleri kesinleşti. Oruç tutacak vatandaşlar, her bir şehir için belirlenen imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini planlayabiliyor.