2025’te Asgari Ücret Ne Olacak?

Milyonlarca kişi, 2025 yılında asgari ücretin ne miktarda olacağını merak ediyor. Yılın sonuna yaklaşırken asgari ücret artışına yönelik beklentiler de artıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SveP’den kritik yorumlar geldi. Yeni yıl için zam oranı ne olacak? Asgari ücret zammında masadaki en güçlü rakam ne? İşte ayrıntılar…

ENFLASYON VERİLERİ VE BEKLENTİLER

Asgari ücretli ve daha yüksek maaş alan milyonlarca kişi, yeni yılda yapılacak zammı bekliyor. Maaşların belirlenmesinde önemli bir gösterge olan enflasyon verisi yeni haftada açıklandı. Verilere göre ekimdeki aylık enflasyon yüzde 2,88 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 olarak belirlendi.

S&P’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz haftanın en öne çıkan gelişmesi, kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasıydı. Not artışının ardından S&P direktöründen asgari ücret hakkında dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Yapılan açıklama, asgari ücretin enflasyon hedefi ve yıl sonundaki enflasyon ortalaması dikkate alınarak artırılması gerektiğini ifade etti. Kurum, yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 civarında olacağını öngörmesine rağmen, 2025 yılı hedef enflasyonunun yüzde 17,5 olarak belirlenmesi durumunda asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması gerektiğini açıkladı.

HÜKÜMETİN POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaş artışlarıyla ilgili daha önceki açıklamalarında çalışanları enflasyon altında ezdirmeyeceklerini belirtmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise “Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum” demişti.

PAZARLIKLARDA GÜNDEM

Asgari ücreti belirlerken masada hangi oranların olacağı merak ediliyor. İşçi ve işveren kesimi bu pazarlıklara hangi rakam üzerinden başlayacak? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Son yıllarda karşımıza çıkan en sıkı pazarlık masasıyla karşı karşıya kalacağımızı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan bahsediyorum. Komisyon, 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 hükümet temsilcisinden oluşacak. Aralık ayında toplanıp nihai kararını verecek” dedi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

İşçi tarafı ise geçmiş senelerde olduğu gibi asgari ücrette enflasyon üzerine refah payı artışı talep edecektir. Yıl sonu enflasyonunun 40-45 bandında gerçekleşmesi beklenirken, Ekim ayında 20.432 TL’ye ulaşan açlık sınırı göz önüne alındığında işçi tarafının yüzde 50 artışla 25.503 TL talebiyle masaya oturması bekleniyor.

UZLAŞMA OLMAZSA NE OLACAK?

Bu kadar büyük bir makas açığı ile görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanması zor görünüyor. Ayrıca, geçen yıl yüzde 49,25 oranında yüksek bir artış öngörülmesine rağmen, oy birliği sağlanamamıştı. Asgari ücret belirlenmesinde işveren ve hükümet temsilcilerinin oy çokluğuyla karar verildiği önceki yıllara kıyasla, bu yıl da benzer bir durumun gerçekleşeceği öngörülüyor.

ZAM ORANI NEDİR?

Yıl sonu enflasyonunun 40-45 bandında gerçekleşmesi beklenirken, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon ise yüzde 17,5 olarak güncellenmiş durumda. Ekonomi yönetimi asgari ücret artışlarını enflasyona göre belirleme niyetinde. İki kriter arasında bir zam oranı belirlenerek yaklaşık yüzde 30’luk bir artışla 2025 yılı asgari ücretinin 22.102 TL olarak belirlenmesi bekleniyor.