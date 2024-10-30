2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Açıklandı

2025 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI ONAYLANDI

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın onaylanması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin ek sayısında yer alan bu kararda, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli ‘2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın onaylanmasına karar verilmiştir.” ifadeleri bulunuyor.

KARARIN DETAYLARI

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın resmi onayını içeren önemli bir belge niteliği taşıyor. Bu karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ortaklaşa çalışması sonucu hazırlandı.