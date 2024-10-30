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2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

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CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI ONAYLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı “2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın onaylandığı belirtildi. Kararda, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli ‘2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın onaylanmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

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