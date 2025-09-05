2026’dan İtibaren Tuşlar Geri Geliyor

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Euro NCAP, araç güvenliği standartlarında önemli değişikliklere gidiyor. Sürücülerin dikkatini dağıtan aşırı dokunmatik ekran kullanımıyla ilgili olarak harekete geçen kurum, 2026 yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarını sadece ekran üzerinden yöneten araçların 5 yıldız almasına izin vermeyeceğini duyuruyor.

2026 VE SONRASI KURALLAR

Yeni düzenlemeye göre, 2026 yılından itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler yalnızca dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik derecesini alamayacak. 2029 yılından sonra ise bu kriterlerin daha da sertleşmesi bekleniyor. Klima kontrolleri, ses seviyesi ayarları gibi günlük hayatta sık kullanılan fonksiyonların yalnızca ekrana bağlı olması durumunda da puan kaybı yaşanacak.

ARAŞTIRMALARIN ETKİSİ

Euro NCAP’in bu kararında yapılan araştırma sonuçları da etkili oldu. Her 4 kazadan 1’inin araç içindeki dikkat dağılımı nedeniyle yaşandığı belirtilirken, testler Apple CarPlay menüsünü kullanmanın hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıttığını ortaya koyuyor. Ayrıca dokunmatik ekran kullanımı, mesajlaşmaktan bile daha tehlikeli bulunuyor.

OTOMOTİVDE DEĞİŞİM YOLCULUĞU

Bu karar bir regülasyon olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı önemsemesi nedeniyle fiziksel butonlara geri dönüşün hızlanması bekleniyor. Mercedes gibi bazı otomobil markalarının yapay zeka destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu, menü karmaşasını azaltarak sürücünün dikkatinin dağılmasını engellemeyi hedefliyor.

AB VE ABD FARKLILIKLARI

Bu konunun Avrupa Birliği Parlamentosu’na taşınmış olmasına rağmen henüz yasal bir zorunluluk getirilmiş değil. Ayrıca, ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olması gerektiği belirtilirken, özellikle Tesla gibi markaların etkisi nedeniyle ABD’nin daha esnek yaklaşımlar benimseyebileceği öngörülüyor.