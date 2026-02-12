2026 Yılı Emlak Piyasasında Yeni Düzenlemeler Başlıyor

2026-yili-emlak-piyasasinda-yeni-duzenlemeler-basliyor

2026 YILI EMLAK PİYASASI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

2026 yılı, emlak sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Kayıt dışı işlemleri sona erdirmek ve vergi kaybını önlemek amacıyla yönetim, denetim mekanizmalarında yeniliklere gitti. Artık, “az vergi ödeyelim” düşüncesiyle fiyatların düşük gösterilmesi söz konusu olmayacak. Tapu beyanları ile banka kayıtları arasında çapraz sorgulama yapılacak. Sektörde durumun yeniden şekillendiği görülüyor. Emlak alım ve satımında dikkat edilmesi gereken yeni düzenlemeler mevcut.

YENİ SİSTEMDE SORUMLULUK PAYLAŞILIYOR

Yeni düzende, sorumluluk paylaşılıyor. Daha önce sadece satıcıyı ilgilendiren eksik beyan durumu, artık alıcıyı da kapsıyor. Eğer satış fiyatının düşük gösterildiği tespit edilirse, her iki tarafa da cezai yaptırım uygulanacak. Taraflar arasında yapılan sözleşmeler ise bu riski ortadan kaldırmıyor. Emlak alım işlemleri sırasında dikkatli olunması gerekiyor.

