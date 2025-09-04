21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama

FETÖ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Emniyet güçleri, terörle mücadelesini gece gündüz demeden kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, son yapılan operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna açıkladı.

SON 10 GÜNDE 41 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 41 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan, “21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık, 25’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” dedi. Operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’da gerçekleşti. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün ‘bilişim yapılanması ve güncel yapılanması’ içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibat kurduğu ve ‘Gaybubet Evi’ adı verilen hücre evlerinde barındığı tespit edildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Operasyonlar sırasında, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifadelerde ve teşhislerde yer alan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslar da yakalandı. Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum.” sözleriyle sürecin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bu mücadele, milletin birliği ve beraberliği, devletin bütünlüğü, vatandaşların huzuru ve refahı için kararlılıkla devam ediyor.