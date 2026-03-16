Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları iş birliğiyle yürütülen araştırmalar sonucu 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Yapılan incelemelerde, bu hesapların “Türkiye’yi hedef alan manipülatif paylaşımlar” yaptıkları, “kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmayı” amaçladıkları ve bazı içeriklerin “toplumsal gerilimi artırabilecek söylemlere” yer verdiği belirlendi. Yetkililer, bu hesapların kullanıcıları hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

BENZER GEREKÇELERLE HESAPLARA ENGEL

Güvenlik kaynakları, 28 Şubat tarihinden itibaren benzer nedenlerle 400’den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandığını açıkladı.