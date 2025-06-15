21 Yaş Altına AVM Giriş Yasağı!

TÜRKİYE’DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEN YENİ UYGULAMA

Türkiye genelindeki birçok ilde hizmet veren önemli bir alışveriş merkezi zinciri, kamuoyunun dikkatini çeken bir karar aldı. Optimum Alışveriş Merkezi tarafından uygulamaya konulan yeni düzenlemeye göre, 21 yaş altındaki bireyler alışveriş merkezine tek başlarına giriş yapamayacak. Bu uygulama sosyal medyada kısa süre içinde tartışmaların odağı haline geldi. Uygulamayı destekleyenler ve eleştirenler arasında yoğun bir tartışma başladı. Daha önce yalnızca 18 yaş altındaki kişileri kapsayan refakatsiz giriş yasağı, düzenleme ile birlikte 21 yaş altındaki gençleri de içine alacak şekilde genişletildi. AVM yönetimi, bu kararın arkasındaki sebeplerin son dönemde artan güvenlik endişeleri olduğunu belirtiyor. Açıklamada, uygulamanın geçici bir önlem değil, kalıcı bir güvenlik politikası olacağı ifade ediliyor.

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar, gençlerin alışveriş merkezleri içinde yaratabileceği güvenlik sorunlarına karşı alınan bu önlemi olumlu bulurken, birçok kişi uygulamanın genç bireyleri dışlayıcı ve ayrımcı bir yaklaşım sergilediği yönünde birleşiyor. Peki, bu yasak hukuken geçerli mi? Uzmanlar, özel mülkiyete ait alışveriş merkezlerinin belirli kurallar koyma hakkına sahip olduğunu, fakat bu kuralların temel hak ve özgürlüklerle çelişmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle yaşa dayalı kısıtlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması ve sağlam bir hukuki dayanağa dayatılması gerektiği vurgulanıyor.

Uygulamanın toplumsal kesimlerdeki yansımaları ve hukuki açıdan ne şekilde değerlendirileceği, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılacak gibi görünüyor. Alışveriş merkezi yönetimlerinin güvenlik politikaları ile bireysel özgürlükler arasındaki hassas denge, bu tür uygulamalar ile yeniden gündeme gelir hale geldi.