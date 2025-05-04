“23,6 Milyon Dolarla Mülk Satışı.”

ÖZEL TASARIM MALİKANE SATIŞA ÇIKIYOR

Florida’nın Thonotosassa Gölü kıyısında bulunan içinde Oval Ofis’in birebir kopyasının yer aldığı özel tasarım malikane 23,6 milyon dolarlık fiyatla satışa sunuluyor. Tom Simpson ve eşi June tarafından 2012 yılında inşa edilen bu mülk, özellikle 88 metrekarelik Oval Ofis kopyasıyla dikkat çekiyor. Oval kısımda, Beyaz Saray’daki ünlü Resolute Masası’nın bir replikası da bulunuyor.

AMERİKAN TARİHİNE VE BEYZBOL TEMASINA YOLCULUK

Bu mülk, çiftin Amerikan tarihine ve Major League Baseball’a olan tutkusunu da yansıtacak şekilde dekore edilmiş. Beyzbol temalı odada eski Yankee Stadyumu koltukları ve Atlanta Braves’e ait hatıralar bulunuyor. Yaklaşık 150 bin dolara mal olan bu alan, aynı zamanda 30-40 kişilik davetlerin düzenlenebileceği sosyal bir mekan olarak tasarlanmış. Evin diğer bölümlerinde ise “Walk of Fame” koridoru dikkat çekiyor; burada The Beach Boys ve Aerosmith’e ait imzalı gitarlar ve Tom Hanks, Elton John, Lady Gaga ile Cher gibi ünlülerle anıları temsil eden zemin plakaları sergileniyor ve bu durum çiftin tanıştığı isimlerle kurduğu bağları gözler önüne seriyor.

REGIONUN EN PAHALI SATIŞINA YAKLAŞIYOR

Tom Simpson, 2024 yılında 79 yaşında Parkinson hastalığı ile mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. June, bu anılarla dolu evi artık içinde yaşayamayacağına karar vererek satışa çıkarttı. Mülk, Premier Sotheby’s International Realty tarafından satışa sunuluyor ve tüm alan birlikte veya iki ayrı parsel halinde satın alınabiliyor: 14 dönümlük ana konut 18,9 milyon dolar, 8 dönümlük ek arazi (ahır ve sera dahil) ise 4,7 milyon dolardan satışa çıkıyor. Eğer bu satış gerçekleşirse, 2021 yılında 22,5 milyon dolara satılan evi geride bırakarak Tampa bölgesindeki en pahalı konut satışı olacak.