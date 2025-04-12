23 Gümrük Muhafaza Memuru Tutuklandı

JANDARMADA İŞLEMLER TAMAMLANDI

Edirne Adliyesi’ne sevk edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Buradaki sorgularının sonrasında, tutuklanmaları talebiyle Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirmede, 23 zanlı tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 15 kişi ise serbest bırakıldı.

RÜŞVET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kapıkule Sınır Kapısı’nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması başlamıştı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, ocak ayında başlatılan teknik kriminal ve istihbarat faaliyetleri çerçevesinde, gümrük memurlarının Türkiye’ye giriş ve çıkış yapanlardan rüşvet aldığı belirlenmişti. Bu tespit üzerine, peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti.

EŞ ZAMANLI ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhuriyet Savcılığının yönlendirmesiyle yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller ışığında, 3 gün önce 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen operasyonda, 38 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. Ayrıca, rüşvet verdikleri öne sürülen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.