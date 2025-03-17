25 Kaçak Şüpheli Edirne’de Yakalandı

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ SINIRDAN KAÇIŞ GİRİŞİMİNDE BULUNUYOR

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine bağlı şahısların yurt dışına çıkma çabalarını engellemek amacıyla sınır bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Edirne’de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bilgiler paylaştı.

SON OPERASYONLARDA 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan 14’ü FETÖ, 3’ü PKK üyesi olmak üzere toplam 25 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan 25 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yerlikaya şöyle dedi: “Edirne’de son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler arasında 14’ü FETÖ ve 3’ü PKK/KCK mensubu, 8’i ise asayiş suçlarından aranan toplam 25 kişi, sınır bölgesinde yakalandı.”

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDEKİ KARARLILIK

Sınır alanında alınan fiziksel güvenlik önlemleri, hem terör olaylarının önlenmesi hem de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele açısından son derece önemlidir. Yürütülen etkin çalışmalarda, Edirne-Kırklareli sınır hattı ve kapılarında 1 Ocak-6 Mart 2024 tarihleri arasında 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu ve 765 adli suçtan aranan kişi olmak üzere toplam 2,304 şahıs yakalanmıştır. Bakan, Edirne Valisi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve güvenlik güçlerini bu başarılı çalışmalardan dolayı kutladı.