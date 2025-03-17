25 Kaçak Şüpheli Sınırda Yakalandı

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİKLER DENETLENİYOR

Terör örgütüne üyelik nedeniyle aranan kişilerin sınırdan geçiş yaparak kaçma çabaları sürüyor. Güvenlik güçleri, bu kişilerin yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütüyor. Edirne’de güvenlik birimlerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlara dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan yeni bir açıklama geldi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yasa dışı yolla yurt dışına kaçmaya çalışan 14’ü FETÖ, 3’ü PKK üyesi olmak üzere toplam 25 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yerlikaya, “Edirne’de son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan; 14’ü FETÖ Terör Örgütü üyesi, 3’ü PKK/KCK Terör Örgütü üyesi ve 8’i asayiş suçlarından (kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti) aranan toplam 25 şüpheli, sınır bölgesinde yakalandı” ifadelerini kullandı.

KAÇAKÇILIK VE TERÖRLE MÜCADELE

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin 13’ü tutuklandı, 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, “Ülkemizde suç işleyerek kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması elzemdir” diyerek, sınır güvenliği için alınan tedbirlerin önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda, yürütülen etkin çalışmalar sonucunda Edirne-Kırklareli sınır hattında ve kapılarda 1 Ocak-6 Mart 2024 tarihleri arasında 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu ve 765 adli suçtan aranan toplam 2 bin 304 kişinin yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Edirne Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.