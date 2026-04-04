26 İlde FETÖ Operasyonları: 90 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, bu çerçevede gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

Açıklamaya göre, son iki hafta içinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 90 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 69’u tutuklanırken, 16’sı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürmekte.

90 ŞÜPHELİDEN 69’U TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “26 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 90 şüpheli yakalandı.” Açıklamada, “FETÖ’nün Eğitim Yapılanması ve Mahrem Yapılanmaları” içinde yer alan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı ve ankesörlü telefonlarla iletişim kuran şüphelilerin tespit edildiği vurgulandı. Ayrıca, bu süre zarfında yakalananların 69’unun tutuklandığı ve 16’sının adli kontrol tedbirlerine tabi tutulduğu belirtildi.

26 İLDE HAKKINDA ARAMA KARARI BULUNANLARA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın koordinasyonunda, 26 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı ifade edildi.

MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ

Ayrıca, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” şeklinde bir mesaj paylaşıldı.