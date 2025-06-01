27,5 Milyonluk Vurgun! 332 Kişi Dolandırıldı

GÜMÜŞHANE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucu, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı dijital materyal incelemesi ve analiz çalışmaları sonucunda, M.A.Y. liderliğindeki 8 şüphelinin, mevcut ikinci el ve sosyal medya sitelerinde sahte araç yedek parça ilanları vererek 62 ilde 332 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 27 milyon 500 bin TL’lik işlem kaydedildi.

OPERASYON SONUCU YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, M.A.Ç’nin Batum’da, B.K.’nın İzmir’de, B.T. ve D.Ç.’nin Gaziantep’te, M.A.Y., M.M.D., V.B.A. ve İ.Ö.’nün ise Gümüşhane’de olduğu tespit edildi. Gümüşhane, İzmir ve Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 11 telefon, 3 tablet, 3 hard disk, 10 sim kart, 2 laptop, 5 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca ve 87 fişek ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLERİN DEVAM ETMESİ

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, B.T., M.M.D. ve M.A.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler İ.Ö., D.Ç., V.B.A. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.