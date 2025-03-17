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28 Yaşındaki Genç Evinin Önünde Öldürüldü

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AMASYA’DA KARGAŞA

Amasya’nın Kirazlıdere Mahallesi’nde, 28 yaşındaki Recep Tayyip Gedizli ile 17 yaşındaki M.E. arasında sebebi bilinmeyen bir neden yüzünden tartışma başladı. Tartışma, kısa bir süre içinde kavgaya dönüştü. Kavga esnasında M.E., yanında bulunan bıçakla Gedizli’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Etraftaki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri, M.E.’yi bıçakla birlikte bularak gözaltına aldı. Gedizli’nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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