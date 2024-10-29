“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ücretsiz Ulaşım”

CUMHURİYET BAYRAMI’NDA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla, Bakanlığına bağlı olan Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla bu konudaki kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı. Uraloğlu, “29 Ekim’de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak.” şeklinde ifade etti.

Uraloğlu, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde vatandaşların şehir içindeki ulaşımını kolaylaştırma ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırma hedefinde olduklarını aktardı. Aynı zamanda şunları kaydetti: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz.” Söz konusu hatların, tüm halk için gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sunacağını belirtti.