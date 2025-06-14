3 Araç Çarpıştı, 9 Kişi Yaralandı

KAZA ANINDA OLUŞAN DURUM

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan D100 karayolu üzerinde, Samsun yönünde ilerleyen plakası tespit edilemeyen Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu durum, 34 LR 5648 plakalı Volkswagen hafif ticari araç ve 41 ARV 299 plakalı bir otomobille çarpışmasına neden oldu.

YARALILARIN DURUMU VE MÜDAHALE

Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı ve yaralılar arasında 4 çocuk da bulunuyor. Yaralıların isimleri Y.Ç., N.Ç., Y.K., Ö.K., M.E.K., A.K., Ş.T.Ö., A.Ö. ve M.Ö. olarak belirlendi. Olayın ardından 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarla birlikte, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçlardan çıkarttıktan sonra sağlık ekipleri ile birlikte Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.