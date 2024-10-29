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3 Çocuk Babası Polis Vuruldu Öldürüldü

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TARTIŞMA SONUCUNDA FELAKET

İzmir’deki bir markette yaşanan bir olayda, market sahibi ile bir grup arasında gergin bir durum ortaya çıktı. Bu esnada, market içerisinde bulunan polis memuru Mehmet Sıddık Temel de tartışmaya dahil oldu.

SİLAHLA VURULDU

Tartışmanın devam ettiği sırada, 3 çocuk babası olan Temel, bir kurşunla sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen, Temel hayatını kaybetti. O anlara tanıklık eden güvenlik kamerası kayıtları ise olayın detaylarını gözler önüne serdi.

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