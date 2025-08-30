30 Ağustos Bayramı İçin Yollar Kapalı

KUTLAMALARDA TRAFİK DÜZENLEMELERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle, saat 05.45 itibarıyla bazı yollar program bitimine kadar trafiğe kapalı oldu. Tören için cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kutlamaların tamamlanmasının ardından kapalı olan yolların tekrar açılması bekleniyor.

KAPANAN YOLLAR VE GİRİŞLER

Vatan Caddesi’nde saat 05.45’ten itibaren kutlamaların bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapalı kaldı. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki yönlü olarak kapatıldı. D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) girişler, 10. Yıl Caddesi’nden, Edirnekapı’dan, Oğuzhan Caddesi’nden, Sofular Caddesi’nden, Halıcılar Caddesi’nden, Akdeniz Caddesi’nden, Akşemsettin Caddesi’nden, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) girişler kapalı oldu. Keçeci Meydan sokaktan, Hal Yolu Güneyden Vatan Caddesi’ne girişler ve Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) ulaşım sağlayan tüm cadde ve sokakların kapalı olduğu duyuruldu. Ayrıca, Tatlıpınar Caddesi’nden ve Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım güzergahlarının da trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Kapanan yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu’nun kullanılabileceği kaydedildi.