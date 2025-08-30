30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir’de kutlandı

TÖRENİN BAŞLANGICI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü, Anıtkabir’de gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı katıldı. Kutlamalar, devlet yetkililerinin Aslanlı Yol boyunca yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli bir çelenk bıraktı. Bu anın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Deftere yazdığı ifadeler şöyle: “Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer’in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”